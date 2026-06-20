Пьяный мужчина чуть не утонул в реке Кан

Случай произошел 19 июня днем. Мужчину, у которого практически не было сил доплыть до берега, вовремя заметили сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения. Оперативно сев в катер, они добрались до пострадавшего и помогли ему забраться на борт.