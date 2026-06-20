Пьяный мужчина чуть не утонул в реке Кан

В Красноярском крае на реке Кан спасли 43-летнего мужчину — он заплыл слишком далеко и мог утонуть.
Случай произошел 19 июня днем. Мужчину, у которого практически не было сил доплыть до берега, вовремя заметили сотрудники Зеленогорского поисково-спасательного отделения. Оперативно сев в катер, они добрались до пострадавшего и помогли ему забраться на борт.
«Выяснилось, что 43-летний гражданин в жаркую погоду решил искупаться и заплыл слишком далеко, при этом находился в состоянии алкогольного опьянения. Только благодаря бдительности спасателей удалось избежать трагедии», — рассказали в краевом учреждении «Спасатель».
В связи с участившимися происшествиями на акваториях спасатели призывают жителей соблюдать меры безопасности, не купаться в запрещенных местах и в состоянии опьянения, а также следить за детьми у воды.
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