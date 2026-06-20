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На Ростовскую область обрушился град размером с помидоры черри

В городе Шахты выпал град размером больше помидоров черри.

Источник: Аргументы и факты

В городе Шахты Ростовской области выпал град размером с помидоры черри.

Жители города разместили в социальных сетях фотоснимки крупных градин, лежащих на зеленой траве. Некоторые жители для сравнения поместили в кадр небольшие помидоры, которые и вовсе уступали в размере самым крупным градинам.

Накануне в региональном ГУ МЧС России предупреждали о грозах, граде и порывистом ветре. Автовладельцы проявили предусмотрительность, укрыв свои автомобили покрывалами и полиэтиленом.

Ранее сообщалось, что в Армении от удара молнии обрушился мост на оживленной трассе.

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