На Ростовскую область обрушился град размером с помидоры черри

В городе Шахты Ростовской области выпал град размером с помидоры черри.
Жители города разместили в социальных сетях фотоснимки крупных градин, лежащих на зеленой траве. Некоторые жители для сравнения поместили в кадр небольшие помидоры, которые и вовсе уступали в размере самым крупным градинам.
Накануне в региональном ГУ МЧС России предупреждали о грозах, граде и порывистом ветре. Автовладельцы проявили предусмотрительность, укрыв свои автомобили покрывалами и полиэтиленом.
Ранее сообщалось, что в Армении от удара молнии обрушился мост на оживленной трассе.
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