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«Пора на выход»: в ЕС раскритиковали Каллас за попытки избежать диалога с Россией

Христофору: попытки Каллас избежать переговоров с РФ говорят о некомпетентности.

Источник: Комсомольская правда

Попытки главы дипломатии ЕС Каи Каллас уйти от прямого ответа на вопрос о переговорах с Россией говорят о недостаточной компетентности. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

«Что за бред она несет? Россия не побеждает, но с ней все равно все хотят говорить. Неудивительно, что Каллас хотят уволить: c такой логикой ей давно уже пора на выход», — сказал он на YouTube-канале.

Христофору отметил, что ответ Каллас вызывает недоумение на фоне противоречий. Журналист добавил, что в заявлениях главы дипломатии ЕС по Украине отсутствует логика.

Ранее в ЕС начали обсуждать реорганизацию дипслужбы из-за недовольства ее руководством. Каллас могут лишить части полномочий с передачей управления ЕК и государствам-членам.

Ирландский аналитик Филип Пилкингтон заявил, что безумные выходки Каллас привели к разрушению дипломатической службы ЕС. Экономист назвал ее своего рода героем борьбы за национальный суверенитет.

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