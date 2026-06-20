В Красноярском крае 13 выпускников написали ЕГЭ по математике на сто баллов

В Красноярском крае стали известны результаты государственной аттестации по математике: как профильного, так и базового уровней экзамена. Экзамен по профильной математике, необходимый для поступления на технические специальности, сдавали 6927 человек, 13 из них получили высшую оценку — 100 баллов. В прошлом году стобалльников было только шесть, отметили в министерстве образования Красноярского края. Десять из тринадцати — выпускники Физико-математической школы Сибирского федерального университета (СФУ). Еще двух стобалльников подготовила Школа космонавтики, одного — школа № 142. Кроме того, 935 человек получили за экзамен более 80 баллов, четыре участника набрали 99 баллов. Базовый уровень, который выбирают будущие студенты гуманитарных направлений, писали 8078 человек. Экзамен оценивается по пятибалльной шкале и является обязательным для получения аттестата (наряду с русским языком). Почти 60% участников справились с работой на «хорошо» и «отлично». На оценку «пять» работу написали 1465 человек. На оценку «четыре» — 3225 выпускников. Всего в регион уже поступили результаты по шести предметам, включая историю, литературу и химию. Всего в Красноярском крае к настоящему времени 100 баллов получили 75 человек.