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В Иркутске с 22 по 29 июня сузят проезд по Партизанской

На участке коммунальщики будут восстанавливать сети.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областной столице автомобилистам придется на несколько дней изменить привычный маршрут. Из-за ремонта подземных коммуникаций одну из центральных улиц частично перекроют.

С 9:00 22 июня до 17:00 29 июня будет ограничено движение транспорта на улице Партизанской напротив дома № 101. Проезд сузят на одну полосу.

«Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ на коммунальных сетях», — сообщили в администрации города.

Водителей просят заранее планировать маршрут, учитывать возможные заторы и быть внимательными в зоне ремонта.