Рок-хиты на народных инструментах, Жайлоо и Сабантуй: чем заняться на выходных в Красноярске

В день рождения легендарного Виктора Цоя Красноярский филармонический русский оркестр исполнит ваши любимые рок-композиции на народных инструментах, добавив им глубины, тепла и особой энергетики. Это не просто концерт — это музыкальная исповедь поколения, чья судьба ковалась на переломе эпох. Русский рок — это путь к себе. Это музыка дорог, стук колёс, закатное солнце и доверительный разговор о самом важном. Мы менялись вместе с этой музыкой. Или она меняла нас? Мы искали ответы в аккордах, а находили их в своих поступках. Это наш путь. Это наш рок!