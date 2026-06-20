Рок-хиты на народных инструментах, Жайлоо и Сабантуй: чем заняться на выходных в Красноярске

На выходных красноярцев ждет по-настоящему летнее тепло.
Суббота, 20 июня, начнется с +15 °C и солнца. К обеду воздух прогреется до +26 °C, а к 16:00 столбики термометров поднимутся до +28 °C. В течение дня будет облачно. Ночью температура опустится до +13 °C.
В воскресенье, 21 июня, утром ожидается +16 °C, к обеду потеплеет до +25 °C, а вечером воздух прогреется до +26 °C. Будет облачно, осадков не прогнозируют.
«Колония».
Где: «Киномакс», «Синема-парк», «Эпицентр».
Когда: 20 и 21 июня.
Во время конференции по биотехнологиям опасный вирус вырывается на свободу, и люди оказываются заблокированы в небоскрёбе — огромном выставочном центре, где начинается настоящий кошмар.
«Робоняня».
Где: «Киномакс», «Синема-парк», «Мечта».
Когда: 20 и 21 июня.
Злата мечтает попасть на школьный бал, ради чего хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах. Смекалку девочка унаследовала от отца-изобретателя, который поручает присматривать за дочерью экспериментальному роботу с искусственным интеллектом. Тот следит за ее расписанием, запрещает сладкое и контролирует каждый шаг. Вместе с другом Никитой Злата разрабатывает план, как вернуть себе свободу, но ситуация выходит из-под контроля.
Жайлоо.
Где: Остров Татышев, 9П.
Когда: 21 июня.
Гостям обещают презентацию и дегустацию традиционных блюд и напитков. Также в программе концерт творческих коллективов, красочные национальные танцы и музыкальные номера, разнообразные мастер-классы, выставка-ярмарка. Кроме того, любой желающий сможет испытать удачу и силу в игре «Аркан тартыш» (перетягивание каната) и в борьбе на поясах «корэш».
Горожане смогут поближе познакомиться с самобытной культурой и богатыми традициями кыргызского народа в красочной этнозоне. Там будут представлены колоритные элементы национального быта, атмосферные тематические фотозоны и уникальные предметы национальной культуры.
Сабантуй.
Где: Остров Татышев, 9П.
Когда: 20 июня.
Один из самых веселых праздников, знаменующих окончание весенних полевых работ. Название праздника переводится как «праздник плуга». Традиционно в этот день проводятся игрища, обряды и спортивные состязания. Можно будет попробовать себя в перетягивании каната, поднятии гири, беге в коромыслах и армрестлинге. Для детей проведут конкурс рисунков и подвижные игры.
А любителей сладкого смогут заглянуть на выставку-конкурс «Солнечный чак-чак», чтобы отведать традиционное татарское лакомство в различных вариантах его исполнения и определить самое вкусное, оригинальное и высокое.
Танцевальный вечер со Свободным балетом.
Где: Филармония, площадь Мира, 2Б.
Когда: 20 июня.
Свободный балет Валерия Терёшкина приглашает на уникальный проект — пять летних вечеров, где классическая пластика переплетётся с зажигательными ритмами, а зрители станут полноправными участниками действа.
Танцевальные номера в исполнении артистов балета будут сменяться дискотекой, где танцуют все — и профессионалы, и гости! Легендарный Dj Sasha Justin (Александр Еремеев) — один из самых ярких диджеев России, мастер стилей Breaks, Progressive House, Trance и Disco House.
ГИТИС — Красноярску.
Где: Театр оперы и балета, улица Перенсона, 2.
Когда: 20 и 21 июня.
Три непохожих друг на друга одноактных балета, в которых играют выпускники ГИТИС. В центре сюжета всех историй — женские судьбы из разных столетий:
— «Куранты» (балетмейстер Максим Оппенгейм, музыка Жюля Массне) — комическая и немного мистическая история девушки Берты и трех ее женихов, XVI век;
— «Фоли-Бержер» (балетмейстер Елизавета Пархоменко, музыка Клода Дебюсси и Мориса Равеля) — история одиночества и грез молодой барменши парижского кабаре, конец XIX века;
— «Пиаф» (балетмейстер Павел Мазуркевич, музыка Камиля Сен-Санса) — балет про великую женщину, чья жизнь была сплетена из крайностей и держалась на любви, XX век.
Легендарные хиты русского рока.
Где: Филармония, площадь Мира, 2Б.
Когда: 21 июня.
Выросли на песнях «Арии», «Чайфа», «Пикника», «Морального кодекса»? Цените голоса Кинчева, Бутусова, Цоя? Тогда этот концерт — для вас! «Это наш рок!» — уникальная программа, где легендарные хиты русского рока обретают новое, неожиданное звучание.
В день рождения легендарного Виктора Цоя Красноярский филармонический русский оркестр исполнит ваши любимые рок-композиции на народных инструментах, добавив им глубины, тепла и особой энергетики. Это не просто концерт — это музыкальная исповедь поколения, чья судьба ковалась на переломе эпох. Русский рок — это путь к себе. Это музыка дорог, стук колёс, закатное солнце и доверительный разговор о самом важном. Мы менялись вместе с этой музыкой. Или она меняла нас? Мы искали ответы в аккордах, а находили их в своих поступках. Это наш путь. Это наш рок!
Неумойка.
Где: ТЮЗ, улица Вавилова, 25.
Когда: 20 и 21 июня.
В давние времена сказки придумывали не для маленьких, а для всех. В этих забавных, фантастических, часто не по-детски страшных историях из поколения в поколение передавали народную мудрость.
Русский фольклорист Александр Афанасьев записал сотни народных сказок. А режиссёр из Китая Ван Шэнь выбрал из его собрания одну — смешную и жуткую одновременно.
Герой сказки «Неумойка» — солдат, прошедший три войны. С виду он простак: много испытал и повидал, но денег на жизнь не скопил. А тут как раз нечисть предложила ему выгодную сделку. Так солдат на 15 лет превратился в почти утратившего человеческий вид Неумойку. Удастся ли чёрту заполучить солдатскую душу? Или Неумойка мудрее и чище, чем кажется?
Сибирский соловей — Пётр Словцов.
Где: Краеведческий музей, улица Дубровинского, 84.
Когда: 20 и 21 июня.
К 140-летию со дня рождения выдающегося оперного и камерного певца в Краеведческом музее работает выставка «Сибирский соловей — Пётр Словцов». В Краеведческом музее хранится более 300 личных вещей Петра Ивановича: костюмы, ноты, пластинки, афиши и многое другое. Посетители смогут послушать романсы, песни и оперные арии в исполнении выдающегося русского тенора.
На представленных в экспозиции нотах можно увидеть не только написанные от руки вокальные партии, но и заметки, которые делал певец. Гости смогут посмотреть и личные фотографии из альбома супруги знаменитого тенора — Маргариты Риоли-Словцовой. Также на выставке представлены костюмы, в которых пара выступала в образах из известнейших мировых опер, и многое другое.
Подслушано во сне.
Где: Галерея сибирского искусства «В центре Мира», проспект Мира, 96.
Когда: 20 и 21 июня.
В галерее сибирского искусства «В центре Мира» работает выставка детских работ «Подслушано во сне». В ней участвуют более 30 начинающих авторов. Каждый ребёнок представит свою работу, созданную самостоятельно, без помощи взрослых.
20 июня в 11:00 состоится арт-пикник в сквере Сурикова с художницей Алёной Ивановой. Под руководством профессионала шаг за шагом участники создадут собственную летнюю картину и научатся передавать свет, цвет и эмоции момента на холсте акриловыми красками.
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