Приемная кампания в учебные заведения стартовала сегодня в Хабаровском крае

Приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения Хабаровского края стартовала сегодня, 20 июня. Абитуриентам доступно более 5,5 тысяч бюджетных мест в вузах и 8,7 тысяч мест в колледжах и техникумах региона. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровском крае функционируют 16 вузов и 30 учреждений среднего профессионального образования. Бюджетные места распределены по приоритетным для экономики направлениям. В высшей школе основной упор сделан на инженерные специальности, промышленность, строительство, транспорт, педагогику и цифровые технологии.
Для привлечения молодых учителей по математике, физике, химии, информатике и биологии с текущего года введена губернаторская стипендия для студентов-целевиков в размере 20 тыс. рублей ежемесячно. По другим педагогическим специальностям размер стипендии составляет 10 тыс. рублей.
В системе среднего профессионального образования дополнительно открыто 50 бюджетных мест. Наибольшим спросом у абитуриентов пользуются направления «транспорт», «машиностроение», «строительство», «здравоохранение» и «информационные технологии».
— Наша задача — сделать так, чтобы молодые люди могли получить качественное образование дома, а затем строить карьеру и создавать семьи именно здесь, в Хабаровском крае. Для этого задействуем краевые и федеральные возможности, в частности участвуем в президентских национальных проектах, которые позволяют увеличивать количество бюджетных мест, открывать новые образовательные программы и готовить востребованных для экономики региона специалистов, — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
В рамках национального проекта «Молодежь и дети» в регионе реализуется президентская программа «Профессионалитет». В этом году набор открыт сразу по семи образовательным кластерам: авиастроение, строительство, железнодорожный транспорт, судостроение, педагогика, водный транспорт, туризм и сфера услуг.
В правительстве края отмечают, что в местные образовательные учреждения уже поступают абитуриенты из других субъектов России и зарубежных стран. Развитие системы образования в регионе будет продолжено.