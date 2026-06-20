Приемная кампания в учебные заведения стартовала сегодня в Хабаровском крае

— Наша задача — сделать так, чтобы молодые люди могли получить качественное образование дома, а затем строить карьеру и создавать семьи именно здесь, в Хабаровском крае. Для этого задействуем краевые и федеральные возможности, в частности участвуем в президентских национальных проектах, которые позволяют увеличивать количество бюджетных мест, открывать новые образовательные программы и готовить востребованных для экономики региона специалистов, — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.