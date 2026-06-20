Лето без телефона и скандалов: Психолог назвала лучший способ занять ребёнка на каникулах

«Если ребёнок любит телефон, а у него его просто забрали, оставив взамен скуку или предложив самому придумать себе занятие, это приводит к конфликту. Детско-родительские отношения начинают рушиться, и ни к чему хорошему это не приводит», — объяснила психолог.