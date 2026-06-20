Закончат к августу: на Пушкинской и 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке меняют теплотрассы

Заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский проинспектировал ход работ по обновлению магистральных тепловых сетей на улицах Пушкинской и 40 лет ВЛКСМ. Сейчас ремонт идёт на семи объектах из 16-ти запланированных, а всего в этом году в городе планируется обновить не менее 16 километров теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
«После завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации приступили к реализации программ по ремонту и перекладке тепловых сетей. Сегодня мы видим, что все мероприятия идут в плановом режиме. Администрация города и ДГК находятся в постоянном взаимодействии. Наша общая задача — обеспечить своевременное выполнение работ, максимально оперативно вернуть горячее водоснабжение жителям и минимизировать неудобства для автомобилистов», — подчеркнул Роман Чернявский.
На Пушкинской замена теплосетей выполняется на двух участках: от дома № 16 до дома № 22 (в районе школы № 9) и от дома № 32 до дома № 40 (в районе Ленинского районного суда). Возле школы работы идут с опережением графика, на втором объекте основной объём планируется завершить к середине июля. На улице 40 лет ВЛКСМ работы организованы в два этапа: первый — от дома № 9 до дома № 17 — завершится 22 июля, второй — от дома № 7 до дома № 9 — продлится с 23 июля по 6 августа. Специалисты заменят более 500 метров трубопровода, а также обновят компенсаторы и лотки. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 40 процентов.
Необходимость ремонта на этих улицах назрела давно — за последние годы на сетях на Пушкинской и 40 лет ВЛКСМ было зафиксировано более десяти технологических повреждений. Как пояснил главный инженер СП «Приморские тепловые сети» АО «ДГК» Алексей Старцев, Пушкинская — один из наиболее сложных участков, поскольку здесь необходимо одновременно обеспечить проведение работ, движение транспорта и безопасность пешеходов. На каждом участке после завершения работ будет восстановлено благоустройство, а все мероприятия планируется закончить до начала отопительного сезона.
Электросети в районах с частыми отключениями обновят во Владивостоке — карта.
Работы затронут более 3 км кабельных линий.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, в этом сезоне во Владивостоке также стартует масштабная модернизация электрических сетей. С 20 июня специалисты АО «ВПЭС» приступили к прокладке новой кабельной линии от подстанции «Волна» до ТП-1979, а также на участке от улицы Русской, 74а до Иртышской, 8. Общая протяженность этого объекта составит 1,42 км. Ещё одним крупным проектом станет строительство линии от ТП-1979 до ТП-1949 в районе домов № 7−11 на улице Героев Варяга — там обновят 1,25 км сетей.