Закончат к августу: на Пушкинской и 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке меняют теплотрассы

На Пушкинской замена теплосетей выполняется на двух участках: от дома № 16 до дома № 22 (в районе школы № 9) и от дома № 32 до дома № 40 (в районе Ленинского районного суда). Возле школы работы идут с опережением графика, на втором объекте основной объём планируется завершить к середине июля. На улице 40 лет ВЛКСМ работы организованы в два этапа: первый — от дома № 9 до дома № 17 — завершится 22 июля, второй — от дома № 7 до дома № 9 — продлится с 23 июля по 6 августа. Специалисты заменят более 500 метров трубопровода, а также обновят компенсаторы и лотки. На сегодняшний день готовность объекта составляет около 40 процентов.