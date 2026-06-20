В Пермском крае 20 июня ожидается гроза

Если вы на улице: • постарайтесь как можно быстрее укрыться в здании — магазине, кафе или другом помещении; не прячьтесь на остановках и под металлическими конструкциями; • если гроза застала в машине, остановитесь, закройте окна и переждите непогоду внутри автомобиля; • на открытой местности найдите низину, присядьте, наклоните голову и обхватите колени; • избегайте нахождения рядом с линиями электропередач.