Премьера мюзикла по роману Агаты Кристи пройдёт в Хабаровске в июле

Сюжет строится вокруг расследования Эркюля Пуаро: в поезде «Восточный экспресс», попавшем в снежный занос на маршруте Стамбул-Кале, найдено тело богатого негоцианта Сэмюэла Эдуарда Рэтчетта. Поскольку убийца не мог покинуть вагон, он всё ещё среди пассажиров. Роль знаменитого детектива исполнят заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов и артист вокалист Никита Рыкунов, а роль Рэтчетта — заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов и артист вокалист Дмитрий Злобин.