Премьера мюзикла по роману Агаты Кристи пройдёт в Хабаровске в июле

Хабаровский краевой академический музыкальный театр готовит премьеру мистического музыкального детектива «Восточный экспресс» по мотивам романа Агаты Кристи. Показы состоятся 3, 4 и 5 июля на сцене ОДОРА и завершат 100 й театральный сезон, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Автором либретто и режиссёром постановки стала заслуженная артистка России Наталья Индейкина, лауреат премий «Золотой Софит» и «Музыкальное сердце театра». Ранее она работала над мюзиклами «Первый бал Наташи Ростовой» и «Анна Каренина», которые были тепло встречены хабаровской публикой.
Сюжет строится вокруг расследования Эркюля Пуаро: в поезде «Восточный экспресс», попавшем в снежный занос на маршруте Стамбул-Кале, найдено тело богатого негоцианта Сэмюэла Эдуарда Рэтчетта. Поскольку убийца не мог покинуть вагон, он всё ещё среди пассажиров. Роль знаменитого детектива исполнят заслуженный артист России, народный артист Хабаровского края Денис Желтоухов и артист вокалист Никита Рыкунов, а роль Рэтчетта — заслуженный артист Хабаровского края Никита Туранов и артист вокалист Дмитрий Злобин.
Синтез театрального поп рока, классической оперы и мюзикла создаст атмосферу загадки. В числе декораций — необычные шкафы чемоданы, один из которых превращается в бар, а также множество реквизита: свиные туши, старинные фотоаппараты со вспышкой, маски, крылья и другие элементы.
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