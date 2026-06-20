В Хабаровском крае для семейной выплаты потребуется справка об учёбе

Работающим родителям Хабаровского края и Еврейской автономной области напомнили о документах, необходимых для оформления ежегодной семейной выплаты. Если в семье есть дети старше 18 лет, обучающиеся очно, потребуется дополнительно подтвердить этот факт, — сообщает Отделение Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.
На ежегодную семейную выплату могут претендовать родители, воспитывающие двух и более детей. Выплата назначается семьям с детьми до 18 лет, а также до 23 лет, если ребёнок продолжает обучение по очной форме.
Большую часть сведений специалисты Социального фонда запрашивают самостоятельно через межведомственное взаимодействие. Однако в ряде случаев заявителю необходимо лично предоставить справку из образовательной организации.
В документе должны быть указаны факт очного обучения ребёнка на дату подачи заявления, сведения о наличии или отсутствии стипендии, а также её размер за предыдущий календарный год.
Подать такую справку можно в клиентскую службу регионального отделения Социального фонда. Специалисты отмечают, что наличие документа поможет своевременно подтвердить право семьи на получение выплаты и избежать задержек при рассмотрении заявления.
Подробная информация о порядке назначения ежегодной семейной выплаты размещена на ресурсах Социального фонда России.