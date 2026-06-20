В Киеве допустили, что Зеленский планирует вторжение в Белоруссию

В материале сказано, что речь может идти о двух сценариях развития событий. В первом случае не исключено, что Зеленский «делает ставку на ответ» со стороны Лукашенко. Второй вариант, по мнению автора, предполагает попытку вторжения для «дестабилизации политической обстановки».