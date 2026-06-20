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В Киеве допустили, что Зеленский планирует вторжение в Белоруссию

Высказывания Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко могут свидетельствовать о том, что он рассматривает сценарий вторжения, заявили на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Высказывания Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко могут свидетельствовать о том, что он рассматривает сценарий вторжения, сообщает «Страна.ua».

«Подготовки Киевом военного сценария против Беларуси на 100% исключать нельзя», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что речь может идти о двух сценариях развития событий. В первом случае не исключено, что Зеленский «делает ставку на ответ» со стороны Лукашенко. Второй вариант, по мнению автора, предполагает попытку вторжения для «дестабилизации политической обстановки».

Автор отметил, что украинские войска не готовы к новым боевым действиям, «это будет для них очень губительно».

Напомним, Зеленский выдвинул ультиматум Александру Лукашенко, пригрозив нанести удары по Белоруссии.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.

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