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Жуткий финал для Зеленского: вооружённые люди тайно проникли в Киев

В Черниговской области из учебного центра похитили сотни единиц оружия. Эксперт Иванников раскрыл, кто стоит за накачиванием населения оружием и что ждет текущую власть. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Олигархи, недовольные политикой Владимира Зеленского, могут накачивать оружием преступные группировки на Украине. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее сообщалось, что из учебного центра ВСУ в Черниговской области похитили множество единиц стрелкового оружия. Часть из него изъяли полицейские, потом они продают это оружие преступным киевским группировкам, заявили силовики.

«Оружие похищено в интересах частных военных кампаний, которые на Украине превращаются в частные армии. Они финансируются из-за рубежа многими олигархами, недовольными нынешней политикой и режимом Зеленского», — сказал Иванников.

По его мнению, недовольные олигархи предпринимают всевозможные способны вооружения преступных группировок.

«Они нанимают в том числе бывших боевиков и наемников», — добавил эксперт.