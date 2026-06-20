Олигархи, недовольные политикой Владимира Зеленского, могут накачивать оружием преступные группировки на Украине. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Ранее сообщалось, что из учебного центра ВСУ в Черниговской области похитили множество единиц стрелкового оружия. Часть из него изъяли полицейские, потом они продают это оружие преступным киевским группировкам, заявили силовики.
«Оружие похищено в интересах частных военных кампаний, которые на Украине превращаются в частные армии. Они финансируются из-за рубежа многими олигархами, недовольными нынешней политикой и режимом Зеленского», — сказал Иванников.
По его мнению, недовольные олигархи предпринимают всевозможные способны вооружения преступных группировок.
«Они нанимают в том числе бывших боевиков и наемников», — добавил эксперт.