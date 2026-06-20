Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 20 июня 2026 года.
День у Овнов пройдет достаточно спокойно, без волнений и серьезных испытаний. Возможны небольшие приятные сюрпризы, некоторые встречи могут поднять настроение. Во второй половине дня стоит сосредоточиться на делах, которые тем не менее не сильно вас измотают. Например, небольшая уборка дома или разбор старых вещей.
Тельцам звезды советуют не спешить с принятием решений, особенно если они касаются важных вопросов. В данный момент сложно отделить желаемое от реального и оценить текущую ситуацию объективно. Некоторые старые иллюзии могут рухнуть, и это станет неприятным сюрпризом, поскольку вы строили планы, отталкиваясь именно от ложных ожиданий.
Близнецов ждет беспокойный день. Сложно будет сосредоточиться на задачах, так как окружающие постоянно будут отвлекать вас бесполезными и скучными разговорами и вмешиваться в ваши дела в самый неподходящий момент. Не торопитесь с покупками: они могут оказаться неудачными. Лучше все обдумать, чтобы не потерять деньги.
Ракам стоит проявить осторожность в поездках и путешествиях. Реагируйте на любые неурядицы спокойно и хладнокровно. Хорошее время для реализации давних задумок, но от крупных покупок лучше воздержаться, если они не были запланированы заранее. Возможны встречи с давними знакомыми, с которыми вы хорошо проведете время.
Львам будет очень трудно сохранить спокойствие. В этот день могут произойти неожиданные и странные события, которые подорвут ваши планы, если вы не будете готовы заранее. Не позволяйте эмоциям взять верх, иначе результат может быть неутешительным. Если возьмете себя в руки — избежите любых проблем. Берегите свои финансы: они скоро пригодятся.
Благоприятный день для делового общения у Дев. Ваши идеи понравятся тем, кто сможет помочь их реализовать. У вас будет возможность принять участие в важном деле, а вопросы, связанные с оформлением документов, решатся быстро. Главное — воспользоваться моментом, потому что потом такие дела будут идти с большим трудом.
Весам избежать конфликтов с окружающими может быть сложно. Вы склонны к мнительности и воспринимаете абсолютно любые замечания на свой счет, видя в них скрытый смысл, даже если его на самом деле нет. Переводите споры в позитивное русло. Вечером уделите время отдыху, это сейчас особенно важно.
День у Скорпионов будет непростым, но продуктивным. Вам предстоит столкнуться с сильным противником, одержать победу будет нелегко — ваши знания и опыт окажутся полезными. Старайтесь решать вопросы самостоятельно. Возможны семейные разногласия.
Стрельцам будет полезно не привлекать к себе лишнего внимания. Это не лучшее время для рассказов о своих успехах и достижениях — вас воспримут неправильно. Сохраните интересные истории для более подходящего момента. В личной жизни проявляйте инициативу — это поможет как одиноким представителям знака, так и тем, кто уже находится в отношениях.
Начало дня у Козерогов может быть неудачным. Многие представители знака будут витать в облаках, предпочитая лишний раз помечтать вместо активных действий. Вы можете быть невнимательны и чаще ошибаться, и исправить промахи быстро не получится. Но со временем ситуация улучшится, и вы возьмете себя в руки.
Водолеям лучше действовать самостоятельно: это поможет избежать ошибок и достичь важных целей. Деловые переговоры могут проходить напряженно и вряд ли принесут ожидаемые результаты. Возможны лишние споры с близкими, иногда разногласия мешают быстро решать семейные проблемы.
Рыб ждут необычные встречи. Придется приложить усилия, чтобы произвести хорошее впечатление на новых знакомых, но вы справитесь с этой задачей. Возможно, ваши идеи заинтересуют влиятельных людей, к которым позже можно будет обратиться за помощью, передает «Российская газета».