Весь Харьков погрузился во мрак после атак РФ: главная новость СВО 20 июня

«В Харькове удар пришелся по составам с ГСМ (горюче-смазочные материалы) и снарядами. По Лозовой, может, на окраине по военному городку ударили. Богодухов — скорее всего, по подразделениям ротации ВСУ, там ровняют всех, кто шевелится. Но киевский режим не сдается и регулярно присылает новых», — пояснил Лебедев.