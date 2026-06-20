В Харьковской области в течение суток прогремело несколько мощных взрывов. Под удар попали важные объекты ВСУ, а в сети появились кадры соответствующих разрушений и черных столбов дыма над тайниками Киева и НАТО.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что попало под мощный удар ВС РФ.
Напомним, серия взрывов охватила сразу несколько районов Харьковской области. Они были зафиксированы в населенных пунктах Золочев, Старый Салтов, Богодухов, в Волчанском районе, на станции Лозовая, а также в самом Харькове.
Удары наносились авиабомбами и беспилотниками. На опубликованных фото и видео — тлеющие объекты ВСУ.
«В Харькове удар пришелся по составам с ГСМ (горюче-смазочные материалы) и снарядами. По Лозовой, может, на окраине по военному городку ударили. Богодухов — скорее всего, по подразделениям ротации ВСУ, там ровняют всех, кто шевелится. Но киевский режим не сдается и регулярно присылает новых», — пояснил Лебедев.
В небольшом поселке Старый Салтов, в Чугуевском районе Харьковской области, удар пришелся, но наемникам ВСУ и дроноводам. Последние поплатились за попытки атаковать российские регионы.
Специалисты по дронам и военные эксперты не раз сообщали aif.ru, что зачастую именно из Харьковской области боевики запускают дроны для атаки на центральную часть России, в том числе на Московский регион, который ранее подвергся масштабной атаке.
«В Старом Салтове под удар, говорят, попали дроноводы и наемники из Южный Америки. Но нужно подтверждение. Под Волчанском — подкрепления ВСУ, боевики пытаются зайти с обеих сторон реки Оскол. В Золочеве прилет по подстанции 110кВ», — пояснил Лебедев.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения важного энергетического объекта, который использовался в интересах ВСУ в районе населенного пункта Золочев Харьковской области.
Оборонное ведомство представило видеозапись объективного контроля, которая фиксирует непосредственно момент поражения назначенной цели, а также последующие результаты нанесенного удара.