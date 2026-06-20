Сенатор Шейкин: в 20−40% случаев ИИ ставит ложные диагнозы

Сенатор также поделился своим опытом, когда попросил ИИ проанализировать изменения в состоянии своего здоровья на основании результатов анализов за последние несколько лет. По его словам, процесс «был долгим», а по итогам ИИ предложил «доcдать анализы» и пройти необходимые исследования. «Я, соответственно, сделал это все, — и он выдал свои рекомендации. Это были стандартные [рекомендации], просто где-то надо было дополнительно посмотреть еще какие-то параметры по крови, какие-то параметры по УЗИ. И конечно же, назначил какое-то лечение, которое, на его взгляд, было бы уместно. Но я же не иду и не покупаю сразу лекарства, не начинаю пить или что-то еще делать. Я, взяв эти анализы, обратился к профессиональным докторам. Они посмотрели. Действительно, часть, конечно же, совпала, [другую] часть они раскритиковали», — рассказал он.