Сенатор Шейкин: в 20−40% случаев ИИ ставит ложные диагнозы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Покупать лекарства по совету искусственного интеллекта без предварительной консультации врача нельзя, поскольку ИИ может «поставить» ложный диагноз. Такое мнение в интервью ТАСС высказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
По словам парламентария, сейчас порядка 5% от всех запросов чату GPT касаются медицины, при этом в 20−40% случаев ИИ ставит ложные диагнозы.
«Более того, 13% из них достаточно серьезные, потому что люди, поверив, что эта система имеет безграничные возможности, начинают воспринимать это за чистую монету. Какие бы рекомендации вам ни давала система, — важно, чтобы с этими результатами вы не бежали сразу в аптеку, не покупали лекарства, не начинали самолечение. А если вам действительно это важно — пришли к профессиональному доктору, который бы на основании этого и дополнительных каких-то своих анализов сделал бы заключение. И уже его рекомендации, конечно, надо было бы исполнять», — считает Шейкин.
Сенатор также поделился своим опытом, когда попросил ИИ проанализировать изменения в состоянии своего здоровья на основании результатов анализов за последние несколько лет. По его словам, процесс «был долгим», а по итогам ИИ предложил «доcдать анализы» и пройти необходимые исследования. «Я, соответственно, сделал это все, — и он выдал свои рекомендации. Это были стандартные [рекомендации], просто где-то надо было дополнительно посмотреть еще какие-то параметры по крови, какие-то параметры по УЗИ. И конечно же, назначил какое-то лечение, которое, на его взгляд, было бы уместно. Но я же не иду и не покупаю сразу лекарства, не начинаю пить или что-то еще делать. Я, взяв эти анализы, обратился к профессиональным докторам. Они посмотрели. Действительно, часть, конечно же, совпала, [другую] часть они раскритиковали», — рассказал он.