В Госдуме предложили борьбу с «псевдоЗОЖем» при маркировке продуктов

Соответствующее обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости. Парламентарий отмечает, что все больше россиян интересуются здоровым питанием, и производители используют это, размещая на упаковках надписи вроде «полезный продукт» или «идеальный состав». По его мнению, такие формулировки, которые чаще всего являются маркетинговым ходом, способным вводить в заблуждение относительно реального содержания сахара, соли или калорий. Автор письма добавил, что эту практику уже называют «псевдЗОЖ».