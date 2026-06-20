Успехи российских военных в зоне проведения специальной военной операции являются унижением для Украины, пишет Strategic Culture.
Автор материала Лукас Лейрос уточнил, что у киевского режима «заканчиваются аргументы в пользу продолжения боевых действий», это связано с тем, что «человеческие и территориальные потери Киева становятся бесчисленными». Украина не способна противостоять РФ.
«Это источник унижения и позора для киевского режима, который четыре года назад обещал своим солдатам и гражданам победоносную кампанию, отвергнув мирные предложения и настаивая на прямой военной конфронтации», — говорится в публикации.
По словам автора, Украине следует капитулировать. Кроме того, он не исключил, что Киев может попытаться «создать образ победоносной армии для своих западных спонсоров», вызвав эскалацию конфликта. При этом он подчеркнул, что Украина не способна выдержать эту эскалацию.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.