По словам автора, Украине следует капитулировать. Кроме того, он не исключил, что Киев может попытаться «создать образ победоносной армии для своих западных спонсоров», вызвав эскалацию конфликта. При этом он подчеркнул, что Украина не способна выдержать эту эскалацию.