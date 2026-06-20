Эксперт Верховец: извержение вулкана «судного дня» не вызовет коллапс на планете

По его словам, извержение вулкана Самаласа в Индонезии в 1257 году, которое считается одним из самых мощных за последние 2 тыс. лет, привело к глобальному похолоданию примерно на 2 градуса и спровоцировало холодное лето в Европе (1258 г.), что привело к неурожаю и массовому голоду на континенте. «Извержение Тамборы (1815 г., Индонезия) — самый наглядный пример. Тогда выброс 60−80 мегатонн диоксида серы привел к падению глобальной температуры на 0,5−0,7 градуса. 1816 год (“год без лета”) — неурожаи в Европе. Это вызвало взлет цен, бунты, массовую миграцию в США и мутацию холерного вибриона, приведшую к первой пандемии холеры», — добавил ученый.