Эксперт Верховец: извержение вулкана «судного дня» не вызовет коллапс на планете

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Извержение так называемого вулкана «судного дня» не приведет к тотальному коллапсу на планете Земля. Таким мнением с ТАСС поделился российский климатолог, проректор Сибирского федерального университета Сергей Верховец.
В середине июня произошли извержения вулкана Семеру в индонезийской провинции Восточная Ява. Семеру — четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява, его относят к так называемым супервулканам, или вулканам «судного дня». По данным ученых, ранее в истории человечества крупные извержения вулканов приводили к большим выбросам диоксида серы в стратосферу и значительным климатическим изменениям на планете, социальным и экономическим потрясениям.
«Россиянам, да и вообще населению планеты не стоит впадать в панику. Даже крупное извержение, какие были в прошлых веках, сегодня не вызовет тотального коллапса, хотя последствия будут каскадными и асимметричными», — сообщил Верховец, добавив, что крупное извержение вулкана в южных широтах может повлиять на урожай сельхозкультур на планете.
По его словам, извержение вулкана Самаласа в Индонезии в 1257 году, которое считается одним из самых мощных за последние 2 тыс. лет, привело к глобальному похолоданию примерно на 2 градуса и спровоцировало холодное лето в Европе (1258 г.), что привело к неурожаю и массовому голоду на континенте. «Извержение Тамборы (1815 г., Индонезия) — самый наглядный пример. Тогда выброс 60−80 мегатонн диоксида серы привел к падению глобальной температуры на 0,5−0,7 градуса. 1816 год (“год без лета”) — неурожаи в Европе. Это вызвало взлет цен, бунты, массовую миграцию в США и мутацию холерного вибриона, приведшую к первой пандемии холеры», — добавил ученый.
Между тем, Верховец отмечает, что извержение вулкана на Пинатубо на Филиппинах в 1991 году хоть и понизило температуру на 0,5 градуса, не привело к социально-экономическим катаклизмам благодаря прогнозируемости события и наличию продовольственных запасов. «Следует помнить, что климатический шок выступает не как приговор, а как стресс-тест для общества. Катастрофическая цепочка срабатывает при сочетании трех факторов: магнитуда — интенсивность и продолжительность похолодания, адаптивное состояние социума — перенаселение, неравенство, истощение почв или политическая нестабильность», — резюмировал эксперт.