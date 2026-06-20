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Сотни вооруженных людей движутся к Киеву: главная новость 20 июня

Похищенное в Черниговской области оружие может быть использовано для вооруженного бунта против Зеленского. Эксперт Олег Иванников заявил о подготовке частных армий и грядущей битве за власть.

Источник: Аргументы и факты

В учебном центре ВСУ в Черниговской области произошла кража огромного арсенала стрелкового оружия. Часть похищенного удалось изъять полицейским для перепродажи криминальным киевским группировкам.

По мнению советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидата исторических наук, подполковника запаса Олега Иванникова, оружие похищено отнюдь не случайно.

«Оружие похищено в интересах частных военных кампаний, которые на Украине превращаются в частные армии. Они финансируются из-за рубежа многими олигархами, недовольными нынешней политикой и режимом Зеленского», — заявил aif.ru Иванников.

По его словам, недовольные магнаты предпринимают всевозможные способы вооружения преступных группировок, нанимая в том числе бывших боевиков и наемников. Эксперт предупредил, что Украина стоит на пороге внутреннего коллапса, где борьба за ресурсы и влияние может перерасти в прямое столкновение.

«Украина в ближайшее время может быть разорвана изнутри противостоянием политических и военных группировок. Чтобы выжить, каждый политический деятель сейчас должен либо держать проплаченную полицию, часть СБУ, либо находиться за рубежом», — пояснил он.

Иванников не исключает, что вскоре начнутся полноценные боестолкновения между олигархическими кланами и действующей властью. По его мнению, Зеленский осознает всю опасность ситуации, но предпочитает делать вид, что проблемы не существует.

«Начнется битва за власть. Зеленский осознает это, но старается проблем не замечать», — подытожил эксперт, давая понять, что пропавшее оружие может стать детонатором для вооруженного бунта в самое ближайшее время.