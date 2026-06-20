Сотни вооруженных людей движутся к Киеву: главная новость 20 июня

По его словам, недовольные магнаты предпринимают всевозможные способы вооружения преступных группировок, нанимая в том числе бывших боевиков и наемников. Эксперт предупредил, что Украина стоит на пороге внутреннего коллапса, где борьба за ресурсы и влияние может перерасти в прямое столкновение.