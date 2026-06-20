Кравцов: Новый стандарт обучения в старших классах вступит в силу в 2027 году

Министерство просвещения РФ изменит программу обучения в старших классах, новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября следующего года. Об этом в субботу, 20 июня, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
— С 1 сентября 2027 года вступит в силу обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Мы поставили перед собой задачу сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям, — цитирует его РИА Новости.
По новым правилам ученики могут ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, раньше обязательным было изучение двух предметов на углубленном уровне.
По словам Кравцова, программы по математике, физике, биологии и химии станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов.
Утвердить проект планируется в июле, уточнил он в интервью агентству.
Ранее Кравцов сообщил, что в РФ утверждена программа изучения арабского языка в школах. Изучение языка школьниками начнется с 1 сентября нового учебного года.