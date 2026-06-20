МВД: мошенники стали убеждать жертв перезвонить в «техподдержку» звуком сирен

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мошенники стали использовать звуки сирен в разговоре с россиянами, чтобы заставить их перезвонить якобы в техническую поддержку, а потом перевести на «безопасный счет» деньги через QR-коды, которые на самом деле ведут на оплату покупок в магазине. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, неизвестные звонят жертве по телефону и под любым предлогом выманивают код из СМС. После того как человек сообщает его, во время разговора раздается звук сирены и громкий голос объявляет, что он говорит с мошенниками, в связи чем нужно положить трубку и набрать номер технической поддержки, который придет сообщением.
Введенная в заблуждение жертва выполняет эти требования и перезванивает по указанному телефону. Ей отвечает якобы специалист Роскомнадзора, который выманивает личные данные и сведения о банковских вкладах, а потом убеждает, что у нее уже сделан перевод части накоплений третьему лицу. Далее в схеме появляется лжеработник Росфинмониторинга. Он предлагает перевести все накопления на «безопасный спецсчет» с помощью QR-кода, который в реальности является оплатой покупок в магазине электроники.
В МВД в связи с распространением этой схемы призвали россиян не сообщать никому коды из СМС, а также не отправлять деньги на якобы безопасные счета, которых на самом деле не существует.