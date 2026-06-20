МВД: мошенники стали убеждать жертв перезвонить в «техподдержку» звуком сирен

Так, неизвестные звонят жертве по телефону и под любым предлогом выманивают код из СМС. После того как человек сообщает его, во время разговора раздается звук сирены и громкий голос объявляет, что он говорит с мошенниками, в связи чем нужно положить трубку и набрать номер технической поддержки, который придет сообщением.