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Диетолог Поляков сказал, сколько попкорна можно съесть в день

Диетолог Антон Поляков предупредил, что попкорн может оказывать негативное воздействие на почки и сердце.

Источник: Аргументы и факты

Большое количество съеденного попкорна может негативным образом сказаться на здоровье человека, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист предупредил, что попкорн может оказывать негативное воздействие на почки и сердце, в том числе из-за большого количества вредных добавок.

«У детей попкорн, например, может вызвать сильные перепады настроения, особенно если они съедят его в вечернее время. Это не та пища, которую нужно есть ведрами, как это делают в кинотеатрах. Я бы не рекомендовал употреблять его без крайней нужды. Сколько его можно съесть в день? Чем меньше, тем лучше. Но желательно и вовсе не есть», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что если человек употребляет большое количество попкорна с солью, то это повышает нагрузку на почечную систему, на сердечно-сосудистую систему, кроме того, есть риски возникновения отеков, аллергий.

Ранее диетолог Поляков сказал, кому нельзя пить кофе с сиропами.