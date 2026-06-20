Диетолог Поляков сказал, сколько попкорна можно съесть в день

«У детей попкорн, например, может вызвать сильные перепады настроения, особенно если они съедят его в вечернее время. Это не та пища, которую нужно есть ведрами, как это делают в кинотеатрах. Я бы не рекомендовал употреблять его без крайней нужды. Сколько его можно съесть в день? Чем меньше, тем лучше. Но желательно и вовсе не есть», — пояснил эксперт.