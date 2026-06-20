Ослепли и оглохли в Лимане: раскрыты жуткие подробности разгрома ВСУ

«Боевая работа в городе ведется. Ситуация складывается аналогичная той, что наблюдается в Константиновке. Гарнизон обречен, он разбит на отдельные небольшие группы, между которыми чаще всего даже нет связи. Взятие Константиновки — это вопрос ближайшего будушего. Та же история и с Красным Лиманом. Мы контролируем там существенную часть города. На северо-западе остаются очаги сопротивления, но они обречены», — отметил Гагин.