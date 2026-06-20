Ослепли и оглохли в Лимане: раскрыты жуткие подробности разгрома ВСУ

Группировки ВСУ в Красном Лимане блокированы, зачастую у них даже нет связи между собой. О ситуации в городе, за который идут бои, эксклюзивно для aif.ru рассказал военный эксперт Ян Гагин.
Минобороны РФ сообщило, что бойцы «Запада» берут последние силы ВСУ в Красном Лимане в огневой мешок, лишая их возможности перегруппировки.
«Боевая работа в городе ведется. Ситуация складывается аналогичная той, что наблюдается в Константиновке. Гарнизон обречен, он разбит на отдельные небольшие группы, между которыми чаще всего даже нет связи. Взятие Константиновки — это вопрос ближайшего будушего. Та же история и с Красным Лиманом. Мы контролируем там существенную часть города. На северо-западе остаются очаги сопротивления, но они обречены», — отметил Гагин.
Эксперт добавил, что на этом направлении присутствует большое количество наемников.
«И в Красном Лимане, и в Константиновке есть большое количество наемников. Надо отметить, что на Украине заявляли о том, что, возможно, доведут количество наемников до 50% в ВСУ. Все это обусловлено острым кризисом призывного ресурса и тем, что на земле противник достаточно уязвлен и испытывает большие сложности», — уточнил Гагин.