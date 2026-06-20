Диетолог Поляков назвал скрытую опасность кофе с сиропом

«Часто бывает так, что использование сиропа в кофе маскирует не очень хорошее качество этого напитка. Как правило, это любят практиковать с дешевыми сортами кофе, которые сами по себе не очень полезны. Я не рекомендую использовать сиропы. Если хочется пить кофе, лучше употреблять его в чистом виде хорошего качества и с низкой кислотностью. Вот он подарит заряд бодрости организму», — пояснил диетолог.