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Диетолог Поляков назвал скрытую опасность кофе с сиропом

Диетолог Антон Поляков в эксклюзивной беседе с aif.ru посоветовал отказаться от сиропа в кофе людям с сахарным диабетом.

Источник: Аргументы и факты

Кофе лучше пить в чистом виде, поскольку добавление сиропа может маскировать его плохое качество, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог Антон Поляков.

Специалист отметил, что сиропы содержат сахара, которые очень быстро усваиваются и приводят к скачкам сахара в крови. Особенно вредными они могут быть для людей с избыточным весом, ожирением, сахарным диабетом.

«Часто бывает так, что использование сиропа в кофе маскирует не очень хорошее качество этого напитка. Как правило, это любят практиковать с дешевыми сортами кофе, которые сами по себе не очень полезны. Я не рекомендую использовать сиропы. Если хочется пить кофе, лучше употреблять его в чистом виде хорошего качества и с низкой кислотностью. Вот он подарит заряд бодрости организму», — пояснил диетолог.

Поляков отметил, что сиропы могут нарушать систему контроля аппетита и повышают риск переедания. Кроме того, из-за искусственных красителей в составе возможно появление аллергических реакций.

Ранее диетолог Поляков назвал самый вредный вид попкорна.