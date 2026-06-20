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В России появится «Черная книга» растений: в список войдет более 500 видов

Эколог Закондырин: в России появится «Черная книга» растений.

Источник: Комсомольская правда

Российские ученые в 2026 году выпустять «Черную книгу» растений, включающую инвазивные виды, опасные для сельского и лесного хозяйства. Об этом сообщил директор ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«Черную книгу» инвазивных видов уже в этом году с коллегами из академии наук завершим", — сказал эколог в интервью РИА Новости.

Закондырин уточнил работа над книгой идет совместно с коллегами из РАН. Специалисты ботанического сада участвуют в формировании перечня растений.

По словам эколога, в список войдет более 500 видов, представляющих угрозу для различных отраслей, включая народное, лесное и сельское хозяйство.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 марта все владельцы земельных участков должны бороться с опасными видами инвазивных растений и применять меры против их распространения. Россиянам может грозить штраф до 50 тысяч рублей или изъятие участка.