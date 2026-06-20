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После звонка с предложением познакомиться красноярская пенсионерка лишилась 5 млн рублей

65-летняя жительница Красноярска попалась на уловку мошенников и отдала им 5 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

65-летняя жительница Красноярска попалась на уловку мошенников и отдала им 5 млн рублей, сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в начале марта женщине позвонил мужчина, который предложил познакомится и пообщаться. Получив отказ, он начал рассказывать о перспективах инвестирования. Позже к разговору подключились еще два лжеспециалиста по криптовалюте. Во время общения с жертвой они узнали, что ранее она получила выплату за гибель сына на СВО. Доверившись кибераферистам, пенсионерка скачала приложение Grid Vertex и перевела все сбережения на указанный счет.

Правоохранителям женщина рассказала, что знала о различных способах мошенничества, но это не помогло.

«Мое состояние было как под гипнозом, что мне говорили — не помню. Я ничего не понимаю в нефти и криптовалюте, но действовала строго по их инструкциям», — пояснила потерпевшая.

Согласно официальным данным, всего с начала 2026 года в Красноярском крае жертвами интернет-преступников стали 2 704 жителя, общий причиненный ущерб составил 1, 133 млрд рублей. Из этой суммы более 51 млн рублей было похищено дистанционным способом за минувшую неделю у 84 потерпевших.

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