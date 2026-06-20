После звонка с предложением познакомиться красноярская пенсионерка лишилась 5 млн рублей

Установлено, что в начале марта женщине позвонил мужчина, который предложил познакомится и пообщаться. Получив отказ, он начал рассказывать о перспективах инвестирования. Позже к разговору подключились еще два лжеспециалиста по криптовалюте. Во время общения с жертвой они узнали, что ранее она получила выплату за гибель сына на СВО. Доверившись кибераферистам, пенсионерка скачала приложение Grid Vertex и перевела все сбережения на указанный счет.