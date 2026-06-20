В ООН на фоне языковых запретов на Украине призвали поддерживать разнообразие культур в разных странах

Тем временем Одесский театр «Маски» регулярно выплачивает штрафы за использование в спектаклях русского языка. При этом руководство не переводит труппу на исключительно украинскую речь. В марте 2026 года театр оштрафовали на более чем 27 тысяч рублей. К настоящему моменту на подходе еще несколько якобы нарушений языкового законодательства. Против театра составили уже четыре протокола. В здании нашли три вывески на русском языке. Кроме того, сотрудник театра общался с посетителем на русском. То же касается постов в соцсетях. Они не были переведены на украинский.