Киев взвыл от ужаса: бункеры НАТО взрываются от Славянска до Купянска

Не остались в стороне и заглубленные объекты управления. Попов подтвердил: Ту-22М3 могли атаковать командные пункты ВСУ, включая те, что, по заверениям западных инженеров, должны были выдержать ядерный удар. «Они могут быть хорошо защищенные, заглубленные, так и подвижные. По ним тоже эффективно наносятся удары», — подытожил эксперт.