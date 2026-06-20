Киев взвыл от ужаса: бункеры НАТО взрываются от Славянска до Купянска

Подъем в воздух четверки дальних бомбардировщиков Ту-22М3 вызвал в украинских СМИ волну откровенной паники. Они прекрасно понимают: там, где появляются эти машины, следом летит «огненный привет», от которого не спрятаться ни в одном бункере.
О том, по каким именно стратегическим объектам могла отработать российская дальняя авиация, aif.ru эксклюзивно рассказал заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Смертельный багаж»: Х-22 и трехтонные бомбы.
Появление в небе бомбардировщиков Ту-22М3 никогда не бывает случайностью. По словам генерала Попова, самолеты несут оружие, предназначенное для взлома глубокоэшелонированной обороны и уничтожения объектов, которые киевский режим считал недосягаемыми.
«Ту-22М3 — это мощное оружие. Скорее всего, с собой они взяли крылатые ракеты Х-22. Они тоже очень мощные», — пояснил эксперт.
Однако генерал-майор не исключил и комбинированного сценария атаки. Часть машин могла нести планирующие авиабомбы колоссальной мощности.
«Могли использовать одновременно один-два самолета с крылатыми ракетами Х-22 и один-два с планирующими авиационными бомбами большой мощности, например, трехтонками. И тогда это были мощнейшие удары», — подчеркнул Попов.
Цели названы: порты, мосты и командные бункеры.
Генерал-майор озвучил круг целей, который является приоритетным для данного типа воздушных судов. Под ударом оказались ключевые артерии, питающие жизнеспособность всей украинской обороны.
В первую очередь это энергетика и логистика юга страны, где в последнее время активизировалась переброска западной техники и откудаа вели попытки атаковать Крым.
«Цели для них — это крупные энергетические объекты, большие транспортные узлы, логистические пути. Портовая инфраструктура, например, на юге — в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Порты в этих регионах для нас приоритетны», — заявил Попов.
Кроме того, удары наносились по транспортным развязкам, которые ВСУ используют для перегруппировки сил.
«По этим путям противник проводит передислокацию. Эти коммуникации остаются очень важными», — подчеркнул генерал, говоря о железнодорожных узлах, соединяющих юг и север, восток и запад Украины.
Не остались в стороне и заглубленные объекты управления. Попов подтвердил: Ту-22М3 могли атаковать командные пункты ВСУ, включая те, что, по заверениям западных инженеров, должны были выдержать ядерный удар. «Они могут быть хорошо защищенные, заглубленные, так и подвижные. По ним тоже эффективно наносятся удары», — подытожил эксперт.
Агония укрепрайонов: от Славянска до Купянска.
Особый акцент генерал сделал на способности российской авиации перемалывать «крепости» противника на восточном фронте. По мнению Попова, применение планирующих авиабомб и мощных ракет могло быть направлено на то, чтобы окончательно обрушить оборону ВСУ на самых напряженных участках.
«Славянск, Краматорск — это можно сказать крепость сплошная. Удары ФАБ и ракетами по этому направлению получаются высокоэффективными. Есть и купянский узел. В районе железнодорожной станции Купянск-Узловой мощный укрепрайон, там тоже могли работать эти группы самолетов», — сказал Попов.
Генерал допустил, что удары наносились по скоплению живой силы и техники, которые противник пытается прятать в промзонах и подземных коммуникациях городов.
Панические настроения в киевских пабликах легко объяснимы сводкой Министерства обороны России. С 13 по 19 июня в ответ на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима по гражданским объектам РФ последовала серия жестких ответов.
Как сообщили в военном ведомстве, за этот период были нанесены один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, места подготовки и запуска дальнобойных БПЛА, а также военные аэродромы.