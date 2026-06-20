Зеленский пожалел об атаке на РФ: уничтожающая волна ударов накрыла Украину

Киев предпринял масштабную попытку атаковать Россию, но потерпел сокрушительную неудачу. Украинские беспилотники были сбиты, а в столице Украины уже опасаются ответного удара.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, откуда запустили вражеские беспилотники. Также стало известно, какой последовал ответ.
Напомним, по данным Минобороны РФ, в течение дня 19 июня над российскими регионами перехватили и уничтожили 216 украинских беспилотников. Дроны сбили над Тульской, Калужской, Рязанской, Воронежской, Орловской, Липецкой областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и другими регионами РФ.
Очередному налёту беспилотников подверглась Московская область. Сбито минимум 35 дронов.
Трагедия в Жуковском: погиб ребёнок.
В результате атаки ВСУ повреждения получили 18 многоквартирных домов в Подмосковье: 13 зданий в Котельниках, два — в Люберцах, по одному — в Раменском, Жуковском и Балашихе.
Но самое страшное — в Жуковском погибла 8-летняя девочка. Ребёнок стал жертвой террористической атаки киевского режима.
«Беспилотные комплексы в направлении столицы могли вылететь из северных регионов Украины, например, из Харьковской области. Также они могли вылететь с территории Прибалтики. Не исключено, что эти страны могут давать своё воздушное пространство для таких целей», — пояснил эксперт.
Краснодарский край: дроны летели через море.
Украинские беспилотники ночью и днём 19 июня пытались атаковать и Краснодарский край. Максим Кондратьев раскрыл маршрут их полёта.
Напомним, минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны перехватили 133 беспилотника ВСУ. Дроны, в частности, сбили над Воронежской, Смоленской, Тульской, Ростовской, Рязанской областями, Крымом, над акваторией Черного моря.
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил об угрозе БПЛА в 4 часа утра в пятницу. Позже её отменили, а в 11 утра объявили снова.
«При атаках на Краснодарский край дроны зачастую вылетают из Одесской области. Далее они или огибают Крым, или пролетают над ним, а потом через Азовское море влетают в Краснодарский край. Или же со стороны Черного моря», — пояснил эксперт.
Подобным образом, по словам эксперта, пытаются атаковать большинство южных регионов России. Зачастую Краснодарский край подвергается комбинированной атаке — не только с воздуха, но и с моря с помощью БЭКов. Российские военные при этом отбивают все атаки ВСУ.
Ответ России: удары по всей Украине.
После этого околовоенные Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах по всей Украине. Под удар попали объекты ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областях.
«Минобороны РФ действует последовательно — шаг за шагом. Изменять общую стратегию, тактику, ежедневные задачи никто не будет. Все эти выпады Зеленского с попытками показать западным партнёрам красивую картинку, какие-то якобы новые свершения нужны для того, чтобы получить деньги, которые потом можно расхищать», — добавил Кондратьев.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили об успешной операции по уничтожению противника на краснолиманском направлении. Известно также об уничтожении дроноводов ВСУ в Харьковской области.
Провал атаки и цена террора.
Киев попытался нанести удар по Московскому региону и Краснодарскому краю, но потерпел провал. 349 беспилотников были сбиты. Украина продолжает террористические атаки на мирное население, надеясь посеять страх. Но вместо страха она получает ответные удары, которые становятся всё более мощными.
Россия не оставляет такие преступления без последствий. Удары по объектам ВСУ в Харьковской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях — только начало. Чем больше Украина будет атаковать мирных жителей, тем жёстче будет ответ. Это аксиома. И она не изменится, пока киевский режим не поймёт: террор не остаётся безнаказанным.