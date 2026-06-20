Во Франции нашли неизвестную 44-страничную нотную тетрадь Моцарта

В Париже обнаружили тетрадь композитора Вольфганга Амадея Моцарта, сообщается на сайте национальной библиотеки Франции.
Речь идёт о рукописи, которая содержит семь пьес. Они были написаны для дуэта арфы и флейты. Тетрадь нашёл смотритель национальной библиотеки, она находилась в музыкальном отделе.
«Моцарт вёл эти записи во время своего последнего визита в Париж в 1778 году. В то время он давал уроки музыки юной Мари-Луизе-Филиппине де Бонньер де Гин», — говорится в сообщении.
Мари-Луиза-Филиппине де Бонньер де Гин является дочерью графа де Гина.
В библиотеке подчеркнули, что подлинность подтвердили специалисты из Зальцбурга.
Напомним, по данным Kurier, в Австрии закрылся завод по производству конфет со 127-летней историей. В материале сказано, что кондитерская компания Mondelez приняла решение закрыть предприятие, находящееся в пригороде Зальцбурга, где изготавливали конфеты, названные в честь композитора Вольфганга Амадея Моцарта.