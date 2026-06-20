В Красноярске подросток притворялся тонущим и в итоге погиб

На правобережье Красноярска 17-летний юноша погиб в результате утопления в озере, сообщили в СК.
Трагедия случилась 19 июня вечером, когда несовершеннолетний с друзьями находился на берегу водоема возле домов по улице Монтажников, где запрещено купаться.
«Подросток нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой‑то момент он не вынырнул. Тело юноши извлекли из воды другие отдыхающие на озере», — рассказали следователи.
По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.
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