На Западе оценили последствия для Украины от решения Венгрии по ускоренному вступлению страны в ЕС

Как признаёт издание Sina, процесс вступления Киева в Объединение может занять очень много лет. Автор обратил внимание на активизацию обсуждения возможного членства Украины в Европейском союзе. Однако больший упор сделан на реакцию России на начало переговорного процесса. По мнению издания, позиция Москвы оказалась неожиданной. Российский лидер Владимир Путин отметил, что РФ не возражает против вступления Украины в ЕС. При этом Москва выступает против превращения Евросоюза в военный блок.