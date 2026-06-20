Сергей Кравчук: «Муралы-на-Амуре становятся новой яркой визитной карточкой Хабаровска»

«Арт-фестиваль “Муралы-на-Амуре” наглядно доказывает, что искусство не имеет границ, а наш город любят во многих уголках земного шара. Хабаровск всегда открыт для верных друзей. Особенно радует, что в процесс создания масштабных арт-объектов активно включилась наша молодёжь — ребята помогали иностранным гостям адаптироваться, общаться и творить. Такие проекты по-настоящему сближают народы, позволяют нам больше узнавать о культуре друг друга. Мы обязательно продолжим эту традицию и проведём фестиваль в следующем году. Уверен, “Муралы-на-Амуре” уже становятся новой яркой “визитной карточкой” Хабаровска», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.