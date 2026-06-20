В Хабаровском крае обновят памятник партизанам, расстрелянным в 1919

В Хабаровском крае приведут в порядок памятник партизанам Шуляпину и Бородину, расположенный в селе Датта Ванинского района. На эти цели из краевого бюджета выделена субсидия в размере 1,67 миллиона рублей по распоряжению губернатора Дмитрия Демешина, — сообщает глава Ванинского района Алексей Маслов в своём МАХ канале.
История мемориала связана с событиями Гражданской войны. По данным местных краеведов, в 1919 году в Датту прибыл отряд колчаковцев для подавления партизанского движения. Арестам подверглись жители, поддерживавшие советскую власть и выступавшие против владельцев местных рыбных промыслов. Среди участников сопротивления были Бородин и Шулепин, впоследствии расстрелянные вместе с другими партизанами. В советские годы их имена увековечили в памятнике. Позднее мемориал перенесли в центр села. В 1957 году объект получил статус памятника культурного наследия регионального значения.
В рамках предстоящих работ планируется отреставрировать сам обелиск, благоустроить подход к нему, установить информационный стенд, новое ограждение, цветники, вазоны и конструкции для размещения венков.
Как отметил глава района, работы направлены на сохранение исторической памяти и поддержание в достойном состоянии одного из значимых мемориалов Ванинского района.