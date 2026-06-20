В Хабаровском крае обновят памятник партизанам, расстрелянным в 1919

История мемориала связана с событиями Гражданской войны. По данным местных краеведов, в 1919 году в Датту прибыл отряд колчаковцев для подавления партизанского движения. Арестам подверглись жители, поддерживавшие советскую власть и выступавшие против владельцев местных рыбных промыслов. Среди участников сопротивления были Бородин и Шулепин, впоследствии расстрелянные вместе с другими партизанами. В советские годы их имена увековечили в памятнике. Позднее мемориал перенесли в центр села. В 1957 году объект получил статус памятника культурного наследия регионального значения.