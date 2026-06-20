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Друг Николая Дроздова рассказал, как телеведущий будет отмечать 89-летие

Николаю Дроздову исполняется 89 лет. Его друг Константин Мирошник раскрыл, как телеведущий будет отмечать день рождения.

Источник: Аргументы и факты

Легендарному телеведущему Николаю Дроздову сегодня исполняется 89 лет. Его друг, художник Константин Мирошник в эксклюзивном комментарии для aif.ru рассказал, как путешественник планирует отмечать свой день рождения.

«Николай Николаевич день рождения будет отмечать на даче у себя. Ну, он не будет его отмечать вообще. А просто принимает звонки, там что-то такое. А так день ничем не будет отличаться от обычных дней», — сказал Мирошник.

По его словам, Дроздов готовится к поездке в Анапу, которую они запланировали на ближайшие дни.

Николай Дроздов — всенародно любимый телеведущий, который на протяжении более 40 лет (с 1975 по 2019 год) бессменно вёл культовую передачу «В мире животных».

Вопреки слухам о болезнях его друзья и близкие говорят, что Николай Николаевич сохраняет оптимизм, чувствует себя хорошо и участвует в важных для него проектах.

О планах Дроздова отправиться в экологическую экспедицию Мирошник рассказывал в мае.