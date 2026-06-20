Нефть Киева пылает, снаряды НАТО взрываются: Харьков настиг огонь расплаты

Именно из Харьковской области запускались дроны, которые пытались атаковать Московскую область. И именно там базировались операторы БПЛА, которые координировали эти атаки. Теперь они уничтожены. Вместе с ними — наёмники из Южной Америки, которые приехали воевать за деньги и нашли свою смерть.