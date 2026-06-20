В Харьковской области в течение суток прогремело несколько мощных взрывов. Под удар попали важные объекты ВСУ, а в сети появились кадры разрушений и чёрных столбов дыма над тайниками НАТО.
Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что попало под мощный удар ВС РФ. Это была расплата за попытки киевского режима атаковать российские регионы.
Напомним, серия взрывов охватила сразу несколько районов Харьковской области. Они были зафиксированы в населённых пунктах Золочев, Старый Салтов, Богодухов, в Волчанском районе, на станции Лозовая, а также в самом Харькове. Удары наносились авиабомбами и беспилотниками. На опубликованных фото и видео — тлеющие объекты ВСУ.
Харьков: составы с топливом и снарядами уничтожены.
«В Харькове удар пришелся по составам с ГСМ (горюче-смазочные материалы) и снарядами. По Лозовой, может, на окраине по военному городку ударили. Богодухов — скорее всего, по подразделениям ротации ВСУ, там ровняют всех, кто шевелится. Но киевский режим не сдается и регулярно присылает новых», — пояснил Лебедев.
Уничтожение составов с горючим и боеприпасами — это серьёзный удар по логистике ВСУ. Без топлива не работают танки, не летают самолёты, не передвигаются войска. А без снарядов нечем стрелять. Российские военные системно уничтожают склады и коммуникации, оставляя украинскую армию без ресурсов для ведения боевых действий.
Старый Салтов: наёмники и дроноводы поплатились за атаки на Россию.
В небольшом посёлке Старый Салтов, в Чугуевском районе Харьковской области, удар пришёлся по наёмникам ВСУ и дроноводам. Последние поплатились за попытки атаковать российские регионы.
Специалисты по дронам и военные эксперты не раз сообщали aif.ru, что зачастую именно из Харьковской области боевики запускают дроны для атаки на центральную часть России, в том числе на Московский регион, который ранее подвергся масштабной атаке.
«В Старом Салтове под удар, говорят, попали дроноводы и наемники из Южной Америки. Но нужно подтверждение. Под Волчанском — подкрепления ВСУ, боевики пытаются зайти с обеих сторон реки Оскол. В Золочеве прилет по подстанции 110кВ», — пояснил Лебедев.
Именно из Харьковской области запускались дроны, которые пытались атаковать Московскую область. И именно там базировались операторы БПЛА, которые координировали эти атаки. Теперь они уничтожены. Вместе с ними — наёмники из Южной Америки, которые приехали воевать за деньги и нашли свою смерть.
Золочев: подстанция 110 кВ уничтожена.
В Золочеве прилет по подстанции 110 кВ. Это важный объект энергетической инфраструктуры, который питал военные объекты ВСУ. Без электроэнергии не работают системы ПВО, связь, командные пункты. Уничтожение подстанции — ещё один шаг к параличу украинской обороны.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения важного энергетического объекта, который использовался в интересах ВСУ в районе населённого пункта Золочев Харьковской области.
Оборонное ведомство представило видеозапись объективного контроля, которая фиксирует непосредственно момент поражения назначенной цели, а также последующие результаты нанесённого удара.
Волчанск: подкрепления ВСУ уничтожены.
Под Волчанском удар пришёлся по подкреплениям ВСУ. Боевики пытались зайти с обеих сторон реки Оскол, но были уничтожены. Это значит, что попытка перегруппировки и наращивания сил на этом направлении провалилась.
Российские военные не дают противнику перевести дух, системно уничтожая его резервы.
Расплата неизбежна.
Киев пытался атаковать Россию, но получил ответ. Удары по Харьковской области уничтожили склады с топливом и снарядами, подстанции, наёмников и дроноводов. Это не просто точечные удары — это системная работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины.
Каждая попытка Киева атаковать российские регионы получает симметричный или асимметричный ответ. И этот ответ становится всё более болезненным. Уничтожены составы с ГСМ и снарядами, подстанции, подкрепления ВСУ. И это только начало.
Россия продолжит системно уничтожать военную инфраструктуру Украины до тех пор, пока киевский режим не прекратит террористические атаки на мирное население. Это аксиома. И она не изменится, пока Украина не поймёт: террор не остаётся безнаказанным.