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В Челябинске начался фестиваль уличных театров

Он открылся костюмированным шествием.

Источник: Фото предоставлены АНО «ДФиКММ ЧО»

В Челябинске стартовал пятый, юбилейный фестиваль уличных театров «Театры без крыш». Мероприятие ознаменовалось традиционным костюмированным шествием от цирка до Арт-сквера, которое возглавил режиссёр Алексей Тетюев. В колонне прошли актёры из разных городов и сотни горожан.

В течение двух дней в Арт-сквере пройдут спектакли под открытым небом. Открыл программу театр «Арлекин» из Омска, который сейчас носит статус культурной столицы России и символически передал его Челябинску на время фестиваля.