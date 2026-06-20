«Ордабасы» продан со второй попытки на $2 дороже стартовой цены

Торги проводились повторно, и клуб продавался со скидкой порядка 30% — в мае его выставляли на аукцион по цене от 224 млн тенге ($479 тыс.), однако желающих его приобрести тогда не нашлось. Позднее цену снизили до 156 млн 912 тыс. тенге и объявили повторный аукцион. Покупатель в материалах площадки не уточняется, в феврале в акимате (администрации) Шымкента сообщали, что власти города подписали меморандум (документ о намерениях) о приватизации клуба с руководством компании Integra Construction KZ, однако о заключении сделки и переходе права собственности официально не сообщалось.