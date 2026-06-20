«Ордабасы» продан со второй попытки на $2 дороже стартовой цены

АСТАНА, 20 июня. /ТАСС/. Власти казахстанского города Шымкент продали на аукционе лидирующий в чемпионате страны футбольный клуб «Ордабасы» за сумму порядка 156 млн 913 тыс. тенге (около $321 тыс.). Как подсчитал ТАСС на основе данных торговой площадки Sauda, единственный участник торгов согласился заплатить за 100% акций клуба всего на 1 тыс. тенге (порядка $2) больше стартовой цены — 156 млн 912 тыс. тенге.
Торги проводились повторно, и клуб продавался со скидкой порядка 30% — в мае его выставляли на аукцион по цене от 224 млн тенге ($479 тыс.), однако желающих его приобрести тогда не нашлось. Позднее цену снизили до 156 млн 912 тыс. тенге и объявили повторный аукцион. Покупатель в материалах площадки не уточняется, в феврале в акимате (администрации) Шымкента сообщали, что власти города подписали меморандум (документ о намерениях) о приватизации клуба с руководством компании Integra Construction KZ, однако о заключении сделки и переходе права собственности официально не сообщалось.
По условиям аукциона покупатель обязан сохранить профиль деятельности акционерного общества как спортивной команды, а также не менее двух третей штатной численности персонала в течение 10 лет. Также в его обязанности входит привлечение иностранных спортсменов и специалистов за свой счет. На передачу акций в залог новым собственником клуба должен быть установлен запрет.
«Ордабасы» — победитель чемпионата Казахстана 2023 года, двукратный обладатель Кубка страны и обладатель суперкубка. Прошлый год клуб закончил на седьмом месте в турнирной таблице, в этом году команда лидирует в первенстве, сыграв 13 матчей, из которых 9 завершились победой и 4 вничью.
Власти Казахстана в последние годы проводят политику по прекращению финансирования профессионального спорта за счет крупных вливаний средств госкомпаний и из бюджета. В частности, в 2025 году в стране приняли закон, который запрещает платить зарплаты иностранным спортсменам за счет бюджетных средств. Ранее с аукционов уже продали несколько клубов, самую низкую цену заплатили за вылетевший в прошлом году из премьер-лиги «Туран» — за него отдали 1,1 млн тенге (порядка $2,3 тыс.).