Ремонтные работы на мосту «777» в Красноярске перенесли на ночь

В связи с большим количеством обращений красноярцев относительно ограничения движения на Коркинском мосту, известном как «777», был скорректирован график ремонта. Как сообщил глава Красноярска Сергей Верещагин, работы будут вестись в ночное время. Ночью (с 21:00 до 6:00) бригады будут выполнять самую сложную часть — замену деформационных швов — по полосам. Проезд по остальной части дороги в этот период станет реверсивным. Днём работы будут останавливаться, а отремонтированные участки накрываться металлическими листами для открытия движения по всей ширине моста. Исключение составят четыре дня за весь цикл ремонта, когда ночной формат ограничений сохранится на сутки. Это необходимо для того, чтобы бетонная конструкция шва успела набрать прочность. Ограничения проезда через переправу начнутся 20 июня со стороны левого берега. Водителей просят быть внимательными при планировании маршрутов. Напомним, планируется, что ремонтные работы на мосту продлятся до середины сентября.