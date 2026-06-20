Focus: решение Мадьяра по Украине станет ударом для Киева

Автор уточнил, что речь идёт об ударе для Киева.
«Для Украины это изменение, тем не менее, является шагом назад. Хотя сами переговоры остаются без изменений, ЕС, исключив формулировку, снимает с себя давление, связанное с важностью быстрого начала следующих шагов», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что Венгрия стремится «ясно дать понять», что Украина «не получит никаких привилегий, пока не будет соответствовать всем пунктам для членства в ЕС».
Напомним, Мадьяр удалил из декларации пункт об ускоренном принятии Украины в ЕС.
По словам главного научного сотрудника Института Европы РАН Николая Межевича, Мадьяр добился исключения из итогового заявления саммита ЕС положения об ускоренном принятии Украины в объединение из-за отсутствия средств у Европы.