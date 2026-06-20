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Euractiv: Уход Зеленского привел к срыву торжественного ужина лидеров Евросоюза

Уход украинского президента Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Европейского союза, который был посвящен обсуждению КНР, обернулся спорами по поводу РФ и Украины. Об этом в пятницу, 19 июня, написало издание Euractiv.

Уход украинского президента Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Европейского союза, который был посвящен обсуждению КНР, обернулся спорами по поводу РФ и Украины. Об этом в пятницу, 19 июня, написало издание Euractiv.

Отмечается, что глава Украины посетил торжественный ужин в четверг, 18 июня, недолго на нем прибыл и ушел. После чего присутствующие скатились в дискуссии об украинском конфликте, что полностью не соответствовало изначальной тематике.

— Ужин, где лидеры ЕС должны были обсудить стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 23 часов спорами о конфликте РФ на Украине, — сказано в статье.

Европейские лидеры разошлись во мнениях относительно того, кто или какая группа стран должны возглавить потенциальные переговоры с Россией в будущем, уточнил автор публикации.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с РФ. 19 июня заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, объяснил, почему европейские страны, с одной стороны, опасаются упустить переговоры между Соединенными Штатами и Россией касательно Украины, а с другой — отвергают прямые контакты из Европы.

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