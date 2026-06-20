Euractiv: Уход Зеленского привел к срыву торжественного ужина лидеров Евросоюза

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц раскритиковали попытки председателя Евросовета Антониу Кошты установить диалог с РФ. 19 июня заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев, объяснил, почему европейские страны, с одной стороны, опасаются упустить переговоры между Соединенными Штатами и Россией касательно Украины, а с другой — отвергают прямые контакты из Европы.