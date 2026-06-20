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В Волгоградской области опубликовали момент уничтожения ФАБ-50

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Дзержинском районе.

Снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Дзержинском районе.

Напомним, ранее в Дзержинском районе Волгограда во время проведения земляных работ обнаружили авиационную фугасную бомбу (ФАБ-50). Сразу после этого участок с найденным боеприпасом был оперативно оцеплен.

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России обезвредил ФАБ-50, путем подрыва с соблюдением всех мер безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

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