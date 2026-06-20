МИД Италии назвал серьезными и оскорбительными слова Трампа в адрес Мелони: глава ведомства отменил визит в США

Премьер Италии Джорджа Мелони не на шутку разозлилась на президента США Дональда Трампа. Она восприняла его комментарии как оскорбления. Дональд Трамп публично сказал, что итальянский премьер «умоляла» его сделать совместную фотографию. Джорджа Мелони отклонила эти утверждения. На фоне инцидента глава МИД Италии Антонио Таяни отменил визит в США. Об этом он проинформировал на страничке в соцсети Х.