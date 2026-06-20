На Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

ГАВАНА, 20 июня. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества на Кубе при поддержке посольства РФ в Гаване организовало 19 июня две церемонии в преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны накануне 85-й годовщины со дня ее начала в храме Казанской иконы Божией Матери в Старой Гаване состоялась заупокойная лития, а затем прошла церемония на территории российского диппредставительства, передает корреспондент ТАСС.
Участники церемонии в храме, среди которых присутствовали российские дипломаты, ученики средней общеобразовательной школы при посольстве РФ в Гаване, соотечественники и кубинцы, неравнодушные к истории России, выложили на полу храма надпись «Куба помнит» из нескольких десятков свечей. Настоятель храма Савва Гаглоев, обращаясь к присутствующим по окончании литии, подчеркнул большое значение этой скорбной даты, назвав Великую Отечественную войну «одним из самых болезненных событий в истории современной России и всего человечества».
После мероприятия в храме памятная церемония прошла на территории посольства России на Кубе. Та же надпись «Куба помнит» была спроецирована на башню диппредставительства, а участники мероприятия со свечами в руках почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.