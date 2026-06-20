На Кубе почтили память погибших в Великой Отечественной войне

ГАВАНА, 20 июня. /ТАСС/. Представительство Россотрудничества на Кубе при поддержке посольства РФ в Гаване организовало 19 июня две церемонии в преддверии Дня памяти и скорби, который отмечается в России 22 июня. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны накануне 85-й годовщины со дня ее начала в храме Казанской иконы Божией Матери в Старой Гаване состоялась заупокойная лития, а затем прошла церемония на территории российского диппредставительства, передает корреспондент ТАСС.