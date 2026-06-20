«Споры до 11 часов вечера»: Зеленский сорвал торжественный ужин лидеров ЕС

Уход Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Евросоюза, посвященного обсуждению Китая, привел к дискуссиям о России и Украине. Об этом сообщает Euractiv.
По данным издания, Зеленский присутствовал на мероприятии недолго и вскоре покинул его. После этого повестка обсуждения изменилась, и участники перешли к вопросам украинского кризиса.
«Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России на Украине», — отмечается в публикации.
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