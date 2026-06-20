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«Споры до 11 часов вечера»: Зеленский сорвал торжественный ужин лидеров ЕС

Euractiv: уход Зеленского сорвал торжественный ужин лидеров ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Уход Владимира Зеленского с торжественного ужина лидеров стран Евросоюза, посвященного обсуждению Китая, привел к дискуссиям о России и Украине. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, Зеленский присутствовал на мероприятии недолго и вскоре покинул его. После этого повестка обсуждения изменилась, и участники перешли к вопросам украинского кризиса.

«Ужин, на котором лидеры должны были обсудить долгожданную стратегию противодействия растущему доминированию Китая в мировой экономике, был прерван почти до 11 часов вечера спорами о конфликте России на Украине», — отмечается в публикации.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что украинская тема активно обсуждалась в ходе заседания G7. По его словам, европейские лидеры на мероприятии «накачивали» главу США Дональда Трампа неполезными и вредными идеями.

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