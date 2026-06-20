В России опубликуют «Чёрную книгу» инвазивных растений в 2026 году

По его словам, в список намерены включить более 500 видов растений, наносящих ущерб сельскому, лесному и природному хозяйству. Закондырин добавил, что работа выходит на завершающую стадию. Он также напомнил о публикации обновлённых изданий Красных книг по животным и растениям в 2021 и 2024 годах.