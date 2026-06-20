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В России опубликуют «Чёрную книгу» инвазивных растений в 2026 году

Российские учёные в 2026 году планируют закончить работу над «Чёрной книгой» инвазивных растений, угрожающих сельскому и лесному хозяйству. Готовый справочник опубликуют в доступе. Об этом сообщил директор единого научного центра Минприроды ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

Источник: Life.ru

«Если говорить про растения, мы сейчас с коллегами из ботанического сада Российской академии наук проводим работу по формированию этой “Чёрной книги”, — приводит слова Закондырина РИА “Новости”.

По его словам, в список намерены включить более 500 видов растений, наносящих ущерб сельскому, лесному и природному хозяйству. Закондырин добавил, что работа выходит на завершающую стадию. Он также напомнил о публикации обновлённых изданий Красных книг по животным и растениям в 2021 и 2024 годах.

Ранее учёные Санкт‑Петербурга создали биоферментатор, который превращает органические отходы в удобрения и снижает нагрузку на экологию. Разработку специалистов Университета ИТМО уже включили в справочники лучших технологий Минпромторга.

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