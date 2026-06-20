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Развожаев: в Севастополе ликвидировали пять беспилотников ВСУ

Российские военные ликвидировали пять беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Севастополе, проинформировал Михаил Развожаев.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Севастополя, проинформировал Михаил Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что в результате атаки беспилотников украинских войск никто не пострадал.

«Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».

Напомним, Развожаев рассказал, что в Севастополе осуществляется подготовка к внедрению новых средств защиты, которые не позволят БПЛА украинских войск приближаться к береговой линии. По его словам, Киев ошибочно думает о своей безнаказанности.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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