Развожаев: в Севастополе ликвидировали пять беспилотников ВСУ

Российские военнослужащие нейтрализовали пять беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на территории Севастополя, проинформировал Михаил Развожаев.
Губернатор подчеркнул, что в результате атаки беспилотников украинских войск никто не пострадал.
«Сбито пять БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. По предварительной информации, никто из людей не пострадал», — написал он в своём канале в мессенджере «Макс».
Напомним, Развожаев рассказал, что в Севастополе осуществляется подготовка к внедрению новых средств защиты, которые не позволят БПЛА украинских войск приближаться к береговой линии. По его словам, Киев ошибочно думает о своей безнаказанности.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.