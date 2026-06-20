ВСУ в агонии: группировка в Красном Лимане обречена, все пути отрезаны

По его словам, на фоне ухудшающейся для ВСУ обстановки уже фиксируется эвакуация из Славянска и Краматорска. Вывозят не только госслужащих и архивы, но и промышленные мощности. Противник, готовясь к боям, уже продумывает наихудший для них сценарий.