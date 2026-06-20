Патовая ситуация для украинских сил в Красном Лимане перерастает в агонию. Подразделения группировки «Запад» методично загоняют остатки гарнизона ВСУ в огневой мешок, лишая любой возможности перегруппироваться.
О том, почему враг обречён, а сам город превращается в ключ к освобождению Донбасса, в эксклюзивном интервью aif.ru рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин.
Разбиты и лишены связи: что происходит в Красном Лимане.
По словам Гагина, боевая работа в городе не прекращается, а ситуация всё больше напоминает судьбу соседней Константиновки.
«Гарнизон обречён, он разбит на отдельные небольшие группы, между которыми чаще всего даже нет связи. Взятие Константиновки — это вопрос ближайшего будущего. Та же история и с Красным Лиманом», — подчеркнул эксперт.
Сейчас российские силы контролируют существенную часть городской застройки. Очаги сопротивления сохраняются лишь на северо-западе, но они уже никак не могут повлиять на общий исход. Полная изоляция друг от друга и потеря управления превратили некогда укреплённый район в набор хаотично обороняющихся ячеек, лишённых тылового обеспечения.
Тактика «клещей» и огневой мешок: как российские войска сжимают кольцо.
Успех наступления, по оценке Гагина, кроется в отлаженной тактике, которая ранее уже доказала свою эффективность.
«Сначала наши военные прерывают логистические цепочки, возможность тылового обеспечения, а затем берут населённый пункт в котёл, в клещи. И чаще всего заход в город происходит сразу с двух-трёх сторон. Таким образом не оставляем противнику шанса для манёвра», — пояснил он.
В районе Лимана слаженно действуют операторы БПЛА и штурмовые группы. Беспилотные системы вскрывают позиции и корректируют огонь, а мобильные отряды зачищают квартал за кварталом, не давая ВСУ закрепиться. Эксперт уверен, что скоро Красный Лиман будет под нашим контролем.
Наёмники против кризиса: кем Киев затыкает дыры в обороне.
Особенностью этого участка фронта стало аномально высокое число иностранных наёмников.
«И в Красном Лимане, и в Константиновке есть большое количество наёмников. Надо отметить, что на Украине заявляли о том, что, возможно, доведут количество наёмников до 50% в ВСУ», — обратил внимание Гагин.
По его мнению, это прямое следствие острого кризиса призывного ресурса. Противник на земле уязвлён и испытывает колоссальные кадровые сложности, пытаясь заткнуть бреши наёмниками. Однако даже присутствие иностранцев не меняет общей безвыходной картины — снабжение нарушено, резервов нет, а кольцо сжимается.
Ключи к Донбассу: Киев эвакуирует Славянск и Краматорск.
«Красный Лиман и Константиновка — ключи к полному освобождению Донецкой народной республики. Это дорога к Краматорску и Славянску, от них считанные километры», — заявил Гагин.
По его словам, на фоне ухудшающейся для ВСУ обстановки уже фиксируется эвакуация из Славянска и Краматорска. Вывозят не только госслужащих и архивы, но и промышленные мощности. Противник, готовясь к боям, уже продумывает наихудший для них сценарий.
«ВСУ готовятся к бою, но предполагают, что города придётся оставить», — добавил Гагин.
Жест отчаяния: удары БПЛА по России на фоне провалов.
На фоне провалов на линии боевого соприкосновения Киев наращивает террористические атаки беспилотниками по российским регионам. Гагин называет это единственным, на что сейчас способен противник. «На линии боевого соприкосновения мы их давим. Лиман и Константиновка — наглядный пример. Скоро ВСУ там падут», — подытожил собеседник aif.ru.
Огневой мешок в Красном Лимане затянут. Остатки разрозненных групп без связи и снабжения не смогут долго сдерживать натиск. Исход битвы за город предрешён, и его падение неизбежно приблизит полное освобождение Донбасса.